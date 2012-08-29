〔中港股业绩〕民生银行下半年净息差料降8-10个基点,受降息影响--业绩会

路透北京8月29日电---中国民生银行(1988.HK)高管周三预计,央行年中两次降息将拉低该行下半年净息差8-10个基点(BP).同时,尽管不良贷款上半年反弹,该行仍预期资产质量保持稳定.

民生银行(600016.SS)上半年实现净利润190.53亿元人民币,同比增长36.89%.6月末的净息差为3.14%,同比提高0.14个百分点,较一季度的3.29%有所下降.目前已公布中期业绩的上市银行中,息差超过3%的并不多见.[ID:nSB1740800]

该行资产负债管理部总经理张昌林在业绩说明会上称,中国央行6、7月份两度降息且扩大存贷款利率定价波动幅度之后,对银行息差有负面的影响是比较确定的,这两次降息对民生下半年的影响是8-10个BP.

"两次降息累计50个BP,但民生息差只收窄10个BP,说明民生银行的定价能力还是很强的,处于行业里比较好的水平."国盛证券银行业分析师谢爱红称.

财务会计部副总经理李文亦称,该行二季度净息差环比有所下降.对业绩影响,两次调息对下半年和明年业绩会有一定程度影响.要通过加大机构平台建设力度,推进中间业务发展等方式,提高盈利能力.

瑞银最新报告称,伴随利率完全市场化,存款成本上升等因素将使商业银行存贷利差缩窄.面临盈利的下滑,一方面银行有必要优化盈利结构,大力发展中间业务以提升非息收入;另一方面在较强的风险定价水平的支持下,银行可能会趋向于提高风险资产占比,缓冲存贷利差及盈利的下降.

**不良风险**

高收益与高风险总是相伴而生.上半年该行不良贷款余额与不良贷款率双双反弹,不良贷款余额为89.76亿元,较上年末增加14亿元;期末不良贷款率为0.69%,比上年末上升0.06个百分点.

由于民生银行"商贷通"的业务飞速发展,提高贷款定价能力的同时,也令外界担心经济下行期不良贷款大幅上升风险.

民生银行行长助理石杰称,预计下半年,不发生重大突发性风险的情况下,资产质量仍将保持稳定地运行.

巴克莱认为,民生银行长期着眼于高收益小微企业贷款的策略,在中国放松利率管控的过程中,表现较其他银行强,维持"增持"评级.

也有分析师认为,今年上半年,民生银行逾期类贷款余额较上年末大幅上升65.26亿元,较去年末增加63.21%,占比也由上年末的0.86%上升至1.29%,由此可见未来,民生银行不良上升压力仍比较大.

民生银行A股周三报收5.98元,涨0.34%;H股6.63港元,跌1.72%.(完)