〔中国汇市〕人民币微收涨,午后受客盘结汇推升后回稳(更新版)

(新增更多评论和报价)
* 人民币微收涨
* 欧元大涨但中间价仅现微幅高开
* 午后一波急促客盘结汇盘曾带动人民币上探至两个月内高点
* 近期人民币汇价维稳是大概率
路透上海8月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三微收涨.欧元强势反弹而中间价仅现微幅高开.业内人士预计,正值中国领导人换届之际,人民币汇率维持稳定将是大概率事件.
交易员表示,虽然昨日欧元大涨,但今日人民币中间价仅现微幅高开.中国将面临领导人换届,市场参与者预计近期人民币汇价维稳可能性更大,因此企业和银行自身对人民币汇价均无单边预期,整体结、购汇需求平衡.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
----------------------------------------------------------------
6.3517 6.3443 6.3529 6.3391 6.3411 6.3530
上海一外资银行交易员指出,午后曾出现一波较急促的客盘结汇盘,带动人民币上探至两个月的盘中高点,"但之后就慢慢平稳了,总的来看,只要欧元方面没有太大动作,没有真正方向的话,人民币估计也不会有太大动作."
前期人民币盘中高点是7月4日的6.3404元.
上海一银行交易员亦称."现在对人民币汇价没有单边判断,近期就是在6.35-6.37之间波动较多,(美金兑人民币)6.35以下购汇盘就出来,6.37以上结汇盘就出来."
他并表示,在欧元区情况未进一步恶化的前提下,前期已深跌的欧元有小幅技术反弹的机会,进而对人民币中间价形成一定支持.
以下为北京时间16:44,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4455/85 6.4490
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3550/90 6.3580
流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水维持在高位,为1,250点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4767元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 丁淑琴/刘昕; 审校 黄凯
人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]
人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]
人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]
全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]
人民币外汇期权 <CN/CONTC10>