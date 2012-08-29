〔中国个股〕宝钢称三季度经营压力大,自有现金解决湛江项目所需资金(更新版)

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* 三季度经营压力大

* 下半年矿石价格低位徘徊

* 自有资金支持湛江项目,不需股权融资

路透上海8月29日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)高层周三坦承三季度经营压力大,而对拟投入400亿元人民币建设的湛江钢铁基地,公司将以自有现金来解决项目建设所需资金,不需要股本融资.

由于上半年出售不锈钢和特钢事业部相关资产获得巨额投资收益,宝钢周二已预计前三季净利将同比增长50%以上.

宝钢股份总经理马国强在网上业绩说明会上指出,"三季度公司经营不会出现亏损.根据目前预计,三季度将会是公司全年经营最为困难的一个时期."

他预计,下半年矿石价格将继续低位徘徊.因钢材需求不佳,同时下半年产修和年修较为集中,故下半年产量将适当调整."未来五年与前十年相比,钢铁需求增速将会下降,但是仍然有空间,微利经营将是一个趋势."

上半年宝钢股份销售商品坯材1,185.5万吨,实现营业总收入981亿元,同比下降11.74%.同时宝钢调整全年经营目标,调整后全年计划钢产量达2,398万吨;营收1,960亿元,较年初目标下调200亿元.

据宝钢中报,上半年该公司实现净利96.1亿元,同比增长89.19%,基本每股收益0.55元.但扣除非常性损益后,其净利仅23.75亿元,同比下降52.9%;主要因为上半年公司出售不锈钢和特钢事业部相关资产,获得税前收益90.9亿元.

**不需股权融资**

对于湛江项目,马国强指出,"从资金安排看,公司不需要通过股本融资解决湛江建设所需资金.因为公司出售不锈钢和特钢所得资金再加上自身产生的现金流足够."

宝钢股份董事长何文波亦表示,公司将通过加强营运资金管理等方式,强化经营活动流,以自有资金以及出售吴淞地块所得资金用于湛江项目建设,暂不考虑配股方式融资.

宝钢周二公告称,为进一步巩固和强化公司在优质碳钢扁平材领域的领先地位,提升公司业绩,公司拟建设湛江项目.一期初定生产规模为粗钢871万吨,钢材637万吨,一期工程投资额达400亿元.预计投资收益接近宝钢股份上海总部的水平,内部收益率9%.

控股股东宝钢集团旗下宝钢湛江钢铁有限公司已开始湛江项目的前期工作,项目已在6月底动工建设.而宝钢股份这项投资计划,将提交宝钢9月17日召开的股东大会审议,宝钢集团会参与该项提案的投票表决.

宝钢周二同时宣布拟投入至多50亿元回购公司股票,受此消息影响,该股当天涨停.不过周三该股出现回调,收报4.36元,跌2.68%.(完)