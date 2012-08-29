〔中港股业绩〕农行预计下半年盈利增速下行,资产质量保持良好(更新版)

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* 农行净利增速下半年料会有所下行--董事长

* 若经济不恶化,下半年不良贷款有望继续小幅下降

* 今年没有股本再融资计划

* 地方融资平台贷款安全,房地产贷款质量良好

路透北京/香港8月29日电---按资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)上半年净利润同比增长两成,该行董事长蒋超良表示,随着经济下行,料下半年净利增长会有所下行,但有信心维护资产质量.

农行今日稍早公布,今年上半年净利804.99亿元人民币,按年增长20.7%,符合市场预期.该行上半年的净利息收益率(净息差)为2.85%,持平与去年全年,而低于一季度的2.97%.[ID:nSH0113933]

目前,中国五大国有商业银行已有三家公布中期业绩,相较建设银行(601939.SS)(0939.HK)和中国银行(3988.HK)(601988.SS),农行的净利润增速、净息差、拨备覆盖率最高.然不良贷款率和不良贷款余额也仍最大.

农行行长张云在周三召开的业绩说明会上表示,上半年的不良贷款依然处于"双降"趋势,也没有出现逾期贷款多于不良贷款的情况.即使下半年面对市场很多挑战,但对贷款质量充满信心.风险管理总监宋先平并称,如果经济不恶化,下半年该行的不良贷款还有小幅下降.

截至上半年末,农行不良贷款率1.39%,当期下降0.16个百分点;不良贷款余额845.08亿元,减少28.5亿元.

"今年上半年不良继续双降不是偶然,而是必然…我们对客户按风险程度严格分类，上半年主动退出的风险客户贷款就有300多亿,并主动调整客户和贷款结构…农行的资产质量还是会保持良好态势,请大家放心."农行副行长郭浩达称,他会后对路透表示,上半年农行已采取多种措施遏制了逾期贷款的增长.

农行财务会计部总经理张克秋称,今年没有股本性再融资计划,而上市初承诺的35-50%分红比例亦不会改变.

与其它大行一样,农行上半年中间业务收入增速明显放缓,手续费及佣金净收入389亿,同比增4.8%.张克秋亦预期,下半年中间业务收入增速会缓中趋稳,料比上半年快一些.

业绩公布前,农行A股周三升0.4%报2.5元人民币,H股则收低1%报2.97港元.今年迄今,其H股和A股分别下跌4.6%和11%.

**地方融资平台及房地产贷款风险可控**

农行风险管理部副总经理刘永生表示,近年来地方融资平台对促进经济增长起了积极作用,农行的地方融资平台贷款有充足土地质押和资产抵押,总体安全可控,偿付能力强.

他给出的数据显示,截止6月末,农行地方融资平台余额4,142亿元,占全行贷款余额7%左右,不良率1.17%.其中91%以上的贷款是省市级以上,96%以上的贷款有现金基本覆盖和全覆盖,抵押担保率在98%以上.

"地方融资平台偿付上,按年还款次序是正常的,而且不是非常集中,今年有700-800亿到期,还款持续正常,整个平台贷不良贷款仅48亿,不良率低于全行平均,可靠性很强."刘永生强调,农行将继续坚持四贷四不贷等原则.

截止6月末,农行房地产贷款余额1.32万亿,上半年增速4.1%,增长稳健,其中开发贷款3,666亿,比年初少77亿元,个人按揭贷款9,513亿元,比同期减少421亿.

刘永生称,该行房地产贷款质量良好,该行开发贷款三成以上属于总行核心客户,2A级的优质客户占比70%以上,开发贷款不良率仅为1.1%,按揭贷款不良率0.39%.他并表示,农行将加强房地产贷款管理,继续差别化管理政策,新增个人按揭贷款主要支持首套房需求.

副行长郭浩达并称,预计农行全年信贷会保持平稳增长,中长期贷款随着稳增长的重点项目陆续开工会适当提升.(完)