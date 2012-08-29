〔路透调查〕韩国8月出口料较上年同期下降6.3%,通胀率料降至12年低点

* 韩国8月出口料较上年同期下降6.3%,7月为下降8.8%

* 8月CPI料较上年同期增长1.4%,增速为2000年5月以来最慢

* 7月工业生产料将较上月下降1.0%,6月为下降0.4%

* 8月31日将公布工业生产数据;9月1日将公布出口数据;9月3日公布CPI

路透首尔8月29日电---路透调查显示,韩国8月出口料将再次较上年同期下降,通胀率也料将逼近12年新低.

8月出口以及疲弱的7月工业生产数据料将支持市场观点,即韩国央行继7月意外降息后,最快料在下个月再次下调利率.

韩国经济为亚洲第四大,高度依赖出口.第二季经济成长幅度还不到第一季的一半,仍正竭力重获动能.

路透访问15名分析师的预估中值显示,本月韩国出口料将较上年同期下降6.3%.7月为下降8.8%--是今年第六个月录得同比下降.

"出口最早只可能在临近年末时出现复苏,而且还得视欧元区稳定及中美经济反弹的情况,"现代证券分析师Lee Sang-jae说.

中国、欧盟和美国是韩国三大出口市场.韩国出口项目主要以智能手机、汽车、船和机械为主,总规模占其海外销售将近一半.

在另一份路透对12名分析师的调查显示,8月消费者通胀年率料将从7月的1.5%降至1.4%,因国内需求不振且韩元KRW=走强抵消了全球油价上升.这将成为2000年5月以来最低的通胀年率.

韩国央行7月意外下调指标利率25个基点至3.0%,为2009年初以来首次.此前市场普遍预估央行会按兵不动.

公债市场利率显示,投资者现预期国内需求及出口均会继续下滑,加上通胀率处于合宜的低水平,韩国央行可能很快会进一步下调政策利率.

韩国央行在8月会议上维持利率不变,并定于9月13日召开下一次会议.

与此同时,路透访问14名分析师的预估中值显示,7月韩国工业生产经季节调整后料将较上月下降1.0%,6月修正后为下降0.4%.(完)