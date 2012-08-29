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债券 | 2012年 8月 29日 星期三 18:34 BJT

〔伦敦美债〕美国公债价格持平,投资者静候联储主席贝南克的谈话

路透伦敦8月29日电---美国政府公债价格周三在伦敦市场持平.在美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周末就货币政策发表评论之前,投资者不太愿意大举进出.

联储8月会议的记录显示,央行"相当快"就会实施更多措施,增强了投资者对于推出第三轮量化宽松措施的预期.

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