〔东南亚股市〕泰国和印尼股市均跌至三周低位,越南股市逆势收高

路透曼谷8月29日电---泰国和印尼股市周三双双跌至三周低位,大盘股全线下跌,新加坡和马来西亚股市近乎收平盘,因为投资者在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克发表演说前削减风险头寸.
泰国股市.SETI收低1.05%至1,220.16点,为8月10日以来的最低收盘位.印尼股市.JKSE下滑1.2%至4,093.17点,为8月8日以来的最低收位.
越南股市逆大势结束两日连跌之势,此前标准普尔称,一家越南银行的问题不会扩散.
越南股市.VNI收高1.9%,收复部分上两个交易日的失地,上两个交易日总计下跌3.5%.上周越南股市重挫7.9%,因为Asia Commercial Bank(ACB.HN)高层被捕引发投资者对银行业风险蔓延的担忧.
1056GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3041.57 1.50 +0.05 +14.93 2646.35
马来西亚 .KLSE 1645.58 -1.53 -0.09 +7.50 1530.73
泰国 .SETI 1220.16 -13.00 -1.05 +19.00 1025.32
印尼 .JKSE 4093.17 -49.68 -1.20 +7.10 3821.99
菲律宾 .PSI 5195.72 20.10 +0.39 +18.84 4371.96
越南 .VNI 393.06 7.28 +1.89 +11.81 351.55
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(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
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