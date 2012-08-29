〔美国数据〕上周抵押贷款申请减少,因再融资需求继续下滑--MBA

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透纽约8月29日电---周三公布的行业报告显示,上周美国房屋抵押贷款申请下滑,因再融资需求连续第四周减少,不过购房意愿上升.
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,8月24日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下滑4.3%.该指数涵盖了再融资与购房需求.
经季节调整后的再融资申请指数重挫5.7%.房屋销售领先指标--购房抵押贷款指数上涨1.4%.
再融资占整体抵押贷款活动的比例降至79%,之前一周为80%.
该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.80%,较之前的3.86%下滑6个基点.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。