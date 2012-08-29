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债券 | 2012年 8月 29日 星期三 19:17 BJT

〔美国数据〕上周抵押贷款申请减少,因再融资需求继续下滑--MBA

路透纽约8月29日电---周三公布的行业报告显示,上周美国房屋抵押贷款申请下滑,因再融资需求连续第四周减少,不过购房意愿上升.

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,8月24日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下滑4.3%.该指数涵盖了再融资与购房需求.

经季节调整后的再融资申请指数重挫5.7%.房屋销售领先指标--购房抵押贷款指数上涨1.4%.

再融资占整体抵押贷款活动的比例降至79%,之前一周为80%.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.80%,较之前的3.86%下滑6个基点.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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