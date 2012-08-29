〔美国数据〕上周抵押贷款申请减少,因再融资需求继续下滑--MBA

路透纽约8月29日电---周三公布的行业报告显示,上周美国房屋抵押贷款申请下滑,因再融资需求连续第四周减少,不过购房意愿上升.

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,8月24日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下滑4.3%.该指数涵盖了再融资与购房需求.