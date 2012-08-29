版本:
中国
债券 | 2012年 8月 29日 星期三 19:17 BJT

〔标题新闻〕希腊Piraeus银行称,就收购法国兴业银行旗下希腊分支Geniki进入高阶谈判

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nA8E8J600U]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐