《中国银行业焦点》净利高增长好景难再,逾期贷款激增敲响警钟

* 上市银行净利增长高位放缓,净息差步入拐点

* 17家银行逾期贷款半年激增逾900亿

* 资产质量隐忧浮现,长三角地区不良曝露明显

* 下半年新增贷款难有惊喜,风险定价能力是关键

作者 赵红梅/张胜男

路透北京8月30日电---中国银行业高盈利、高增长的岁月正在远去.尽管17家上市银行上半年净利增速的中位数仍超过20%,但身处不利的宏观经济金融环境,银行业利差收窄、资产质量下滑已现端倪,逾期贷款激增更是敲响了警钟.

分析师认为,盈利增速下滑的趋势预计至少延续至2013年,银行资产质量问题在下半年会持续发酵.这一过程中,风险定价能力将成为商业银行保持竞争力的关键.

"经济困难时期可能要持续一段时间,"农业银行(1288.HK)(601288.SS)董事长蒋超良日前称,"随着经济下行,下半年净利润增长会有有所调整,进入下行通道,但对资产质量的维护还是有信心的."

17家上市公司的半年报显示,平安银行(000001.SZ)、华夏银行(600015.SS)、光大银行(601818.SS)净利摘得前三甲,分别为42.88%、42.37%、40.28%,而建设银行(601939.SS)(0939.HK)、工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)则录得14.50%、12.5%、7.65%.而在2011年,多数上市银行净利同比增速都超过30%.

农行自2010年上市后年净利增速保持在40%以上,今年上半年则降至20.80%,不过仍位居五大国有商业银行之首.五大行上半年净利及增速图,请点击链接:(r.reuters.com/pyb42t)

一位银行业分析师告诉路透,"今年我们初步测算上市银行净利增速在16.6%左右,2013年肯定低于这个数,10%都算是比较乐观了."

反映银行主业盈利能力的净息差正在经历由升转降.16家含A股上市银行年报显示,截止6月末,有九家银行净息差较一季度环比下降.五大行上半年净息差示图,请点击链接:(r.reuters.com/nyb42t)

今年央行6月、7月连续两次降息以及推进利率市场化,更令银行对下半年形势不敢乐观.多家银行高管在业绩会上表示,净息差或将继续下行,下半年都在力争息差保持稳定.

建行净息差环比虽呈现正增长,然该行副行长庞秀生坦言,随着央行连续降息,未来息差会有相当大的压力,银行要更注重资产负债结构.该行上半年该行净息差为2.71%.

"净息差已步入拐点,后续难言乐观,料三季度和明年一季度净息差预期将出现明显下滑,幅度在5-10个BP之间."中信证券报告称,主因央行下调利率、贷款定价回落,银行高息差业务占比下降等.

金融专家赵庆明认为,正常来看,银行业资产恶化的速度应符合经济下行速度的倍数效应.然中国银行业上半年的资产状况好于预期,料下半年不良贷款会侵蚀银行利润,而息差亦在收窄,如果报表能够真实反映的话,四大行的业绩会回落到10%甚至以下.

中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇预计,银行盈利增速放缓是趋势,明年上市银行的盈利水平或降至同比增速10-15%左右.

**资产质量隐忧**

经过上半年经济失速,企业偿债能力急剧下降,路透梳理银行半年报发现,16家A股上市银行不良贷款仅"双双微升",最低者兴业银行不良率仅0.4%,然依然能看出银行难掩资产质量隐忧.

全球市值最大的银行--工商银行董事长姜建清称,年初该行对不良贷款做了充分准备,之前预计不良可能会双升,所以制定不良贷款率保持在1.2%目标.

"严峻考验面前,工行的不良贷款比例下降,总额略有上升,但总体水平比我们预想的好得多." 姜建清称,料下半年工行资产结构基本保持稳定,目前总体风险可控.于6月末,工行的不良贷款率为0.89%,去年底时为0.94%.

中国五大国有银行上半年不良及关注类贷款占比图,请点击链接:(r.reuters.com/qyb42t)

中信证券金融行业首席分析师朱琰认为,商业银行主动控制了不良资产暴露的节奏,在未来一段时间可能维持不良贷款余额的温和增长、不良贷款率稳中略升格局.

从不良贷款的前瞻性指标--逾期贷款来看,除香港上市的重庆农商行(3618.HK)外,其余公布的16家银行逾期贷款均出现上升,总体增幅超过900亿元人民币.

五大国有商业银行逾期贷款余额示图,请点击链接:(r.reuters.com/ryb42t)

建设银行上半年的不良及关注类贷款余额基本稳定,但逾期贷款增长43%至817.50亿元,其中报称,主要原因是国内宏观经济放缓影响,部分客户经营困难、资金周转紧张.

股份制银行中,浦发银行、平安银行、民生银行逾期贷款上升较快,分别增加81.58%、74.20%、63.22%,而光大银行、中信银行、南京银行亦较年初增加50%以上.

不良贷款的区域性和行业性等风险特征明显.平安银行新增的不良贷款主要集中在温州,而浦发、建行等新增不良贷款亦主要集中在长三角地区.

平安银行行长理查德.杰克逊表示,在不良贷款占到全行27.61%的温州地区,当地民营中小企业在经营上面临外需出口不旺、经营成本上涨、资金供给不足等困难,导致流动资金不足、偿债能力下降.

截至6月底,温州金融机构不良贷款率为2.69%,一位接近央行温州支行人士预测,温州银行业不良贷款率高点可能会出现在今年10月.

建行副行长陈佐夫亦称,该行的不良及逾期贷款主要集中在长三角地区(浙江、江苏、上海),占全行新增逾期的50%,而行业集中在批发零售和制造业.

"下半年想保持不良贷款双降恐不太现实,需要控制风险,加大处置不良贷款."陈佐夫称.

银监会数据显示,截至今年二季度末,商业银行总体不良贷款率为0.9%,虽与一季持平,但不良贷款余额却从一季度的4,382亿升至4,564亿元.

**以价补量**

经历了2008年-2009年天量信贷的洗礼之后,本轮稳增长政策环境下中国商业银行不再激进放贷.上半年各家银行放贷谨慎,下半年这种趋势料仍将延续.而资金相对稀缺的情况下,银行握有议价能力优势,更有"以价补量"的冲动.

贷款有效需求不足、利率市场化下息差缩减、监管约束下中间业务缩水等负面影响,让各家银行开始着眼结构调整转型、贷款定价管理、加大高收益资产配置等来应对.

中国银行行长李礼辉就预计该行全年新增贷款将持平甚至低于去年.中行曾经是"四万亿"计划宣布后,2009年信贷大潮中的激进代表,因放贷速度过快,受到央行点名批评.

工商银行公司业务部人士表示,目前仍未看到贷款需求的回升,很多借款人的前身还是地方政府融资平台,或者与之有关联的企业.

融资平台公司化成为银行放贷时的顾虑,银行也会考虑到风险而要求更高的风险溢价.这也是连续降息却未能将融资成本下降的效应传导到实体经济的一个原因.

实体经济有效需求不足,拖累中国7月新增贷款远逊预期,并探至10个月来低点.当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.9%.

中信证券报告亦认为,当前利率市场化改革、监管趋严等对银行经营会产生不良影响,而经济增速放缓、企业有效信贷需求降低、直接融资扩容等都会推动银行参与市场竞争,进行业务转型.

农行财务会计部总经理张克秋认为,为应对利率市场化及监管新规等,农行已经启动了定价能力建设,将资产业务定价精细化管理,客户管理逐笔定价,"定价能力保持领先优势是管理层管理目标."