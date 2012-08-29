〔美国股市〕开盘小涨,此前公布美国第二季GDP修正数据

路透纽约8月29日电---美国股市周三开盘小涨,可能连续第三日波动受限,因投资者并未重视最新数据,而是等待周五美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的讲话,以觅得交易线索.
道琼工业指数.DJI涨6.35点,或0.05%,至13,109.34点.标准普尔500指数.SPX上扬1.58点,或0.11%,至1,410.88点,Nasdaq指数.IXIC上涨3.65点,或0.12%,至3,080.79点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
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