〔欧洲汇市〕英镑兑欧元脱离三周低点但涨势有限,兑美元短期看涨

* 英镑兑欧元自三周低位反弹

* 交易商称欧洲一央行分散欧元储备

* 但ECB行动预期限制英镑涨幅

* 英国通胀预期攀升,但经济忧虑犹存

路透伦敦8月29日电---英镑兑欧元周三自三周低位反弹,交易商称某央行对英镑有需求,但有关欧洲央行(ECB)将很快采取行动应对债务危机的预期限制英镑升幅.

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌0.3%,报0.7918英镑,脱离三周高点0.7955英镑.交易商称一欧洲国家央行将欧元储备分散到其它资产中,其中包括英镑.

不过,多数分析师预计欧元在未来几日走高,因市场预测欧洲央行将在9月6日会议上公布一项买债计划来降低西班牙和意大利借贷成本.

"欧元/英镑有可能在接下来的两到三周内攀升."FXPro首席分析师Michael Derks称,他还表示,此轮升势将令欧元/英镑升穿0.8000英镑水平.

不过,欧元预计将在该水准之前面临强劲阻力,其中包括8月6日高点0.7966英镑和切入位在0.7998英镑的100日移动均线.

英镑兑美元GBP=D4小涨0.1%,报1.5830美元,远高于周二的一周低点1.5754美元.

一份调查显示英国民众通胀预期上升,也扶助英镑,不过其影响由于人们持续担心经济脆弱程度而受到削弱.

分析师称,多数分析师在本周稍晚杰克森霍尔会议前保持观望.市场人士将观望美国联邦储备理事会(美联储, FED)是否会推出更多货币宽松政策的线索.

美联储主席贝南克若有任何进一步刺激方案的暗示,都将打压美元,英镑有可能升向上周的三个月高位1.5912美元.

摩根士丹利的分析师们认为,近期英镑兑美元将会上涨.该机构持有英镑/美元多仓,目标水准在1.6060美元,但其中期观点偏空,因担忧英国经济疲弱.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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