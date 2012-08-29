〔英国债市〕英债跟随德债走低,受累于梅克尔讲话

路透伦敦8月29日电---英债周三跟随德债走低,之前德国总理梅克尔表示,意大利的全面改革将最终扶助压低该国的借贷成本.

在下周欧洲央行会议,和美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克本周五在杰克逊霍尔的央行年会上发表讲话前,市场走势震荡.预计欧洲央行会上将推出新一轮购债计划.

美银美林的固定收益策略师John Wraith表示,"所有来自欧元区的消息都支撑二线公债,因此,避险公债的吸引力有所减弱."

9月英债期货FLGU2收跌15个跳动点,报121.65,可比德债期货FGBLU2下跌38个跳动点.

因9月合约即将到期,成交量从9月英债期货合约转向12月合约,这增加了市场的波动性.

10年期英债收益率GB10YT=RR上扬1.5个基点,报1.503%,较可比德债利差收窄1.5个基点,报约13个基点.

周四,英国央行将公布7月抵押贷款批准宗数数据,预计抵押贷款批准宗数和贷款规模将增加.(完)

--编译 母红;审校 李军

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