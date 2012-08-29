〔金属期市〕期铜在全球央行总裁年会前跌至一周低点;期锡重挫逾6%

* 金属期货多数走低,市场关注美联储会议

* 期锡重挫近7%,因PT Timah重启现货销售

* 铝溢价料攀升

* 美国第二季GDP增幅被上修至1.7%,初值为增长1.5%

路透纽约/伦敦8月29日电---期铜周三跌至一周低位,成交放量,受累于更多迹象显示主要金属消费国中国经济放缓,以及在本周稍晚举行的全球主要央行领导人年会前的不安情绪.

工业金属今日大多走低.期锡跌幅最大,一度高达6.9%,且打破了近期升势.因印尼锡矿生产商PT Timah (TINS.JK)表示,在暂停三周后,已重启现货销售.

期铜跟随金属市场的普遍跌势,在上周升至一个月高位后掉头下行,今日扩大跌幅,重新跌向最近四个月交易区间的中部,因交易商在美联储主席贝南克在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的年会上发表讲话前持谨慎态度.

"如果贝南克的讲话提供理由,铜价肯定有反弹的能力,在目前情况下,预期铜价将反弹对我们而言是不错的押注,"INTL FCStone的分析师Edward Meir在一份报告中说.

纽约商品期货交易所(COMEX)9月期铜HGU2收低2.00美分,报每磅3.4425美元,盘中交投区间在3.4220-3.4665美元,前者为一周低位.

根据汤森路透初步数据,纽约市场尾盘,COMEX成交量跳升超过71,700口,较30天移动均值高出三分之二.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收盘报每吨7,575美元,周二收盘时的买入价报7,640美元.今日稍早触及日低7,531美元,此为逾一周最低.

今日公布的数据显示,美国经济第二季成长1.7%,略高于初值,但并未消除美联储放松政策的可能性.数据公布后,铜价一度削减部分跌幅.

LME未平仓合约进一步减少,至223,366口,为2006年12月以来的新低,且较去年12月低四分之一.

投资者寄望于新一轮经济刺激举措,尤其是最大买家中国的刺激举措,将提振对基本金属的需求.今年到目前为止,需求令人失望.

**期锡重挫**

印尼最大锡矿商PT Timah宣布重启现货销售,令三个月期锡CMSN3价格受创,盘中急跌6.9%,至每吨19,450的低位.收盘回落6.1%,报19,620美元.印尼是全球最大精炼锡矿的出口国.

锡价上周飙升13%,因有消息称,印尼逾90%的锡矿已经停产.

其他金属方面,三个月期铝CMAL3收跌23美元,至每吨1,893美元.

"亚洲最大锡矿进口国日本第四季铝溢价势将再度增加,"德国商业银行在一份研究报告中表示,"溢价大幅增加一部分归因于其他地区的溢价上涨,尤其是美国和欧洲,另一部分原因是铝的可获得性降低."

以下为1742 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 344.65 -1.60 -0.46 343.60 0.31

LME期铝 1892.00 -24.00 -1.25 2020.00 -6.34

LME期铜 7575.00 -65.00 -0.85 7600.00 -0.33

LME期铅 1975.50 0.50 +0.03 2035.00 -2.92

LME期镍 16300.00 50.00 +0.31 18710.00 -12.88

LME期锡 19615.00 -1085.00 -5.24 19200.00 2.16

LME期锌 1856.00 -16.00 -0.85 1845.00 0.60

上海期铝 15420.00 20.00 +0.13 15845.00 -2.68

上海期铜 55380.00 -190.00 -0.34 55360.00 0.04

上海期锌 14745.00 25.00 +0.17 14795.00 -0.34

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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