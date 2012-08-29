〔美国股市〕拉美ADR领跌,美国第二季GDP修正值符合预期打压QE3期望

路透纽约8月29日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三下跌,受拉美ADR走低拖累,因投资者担心美国联邦储备理事会(美联储, FED)可能不会很快采取行动来提振全球经济.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌0.4%.拉美ADR指数.BKLA收跌1.43%.标准普尔500指数.SPX.INX小涨0.08%.
摩根士丹利资本国际公司(MSCI)拉丁美洲股票指数.MILA00000PUS连续九个交易日下跌,为去年11月以来最久记录.数据显示,美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长1.7%,符合预期,且高于1.5%的前值.[ID:nSB1749972].
该数据打击了美联储推出新一轮刺激方案的期望.美联储主席贝南克周五在怀俄明州杰克森霍尔央行领导人年会发表讲话,投资者等待有关第三轮量化宽松的信号.
拉丁美洲个股中,Petroleo Brasil(PBR.N)跌0.25%,报21.35美元.淡水河谷(VALE.N)收挫0.46%,报16.10美元.Banco Bradesco(BBD.N)回落0.27%,报16.46美元.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收跌0.36%;纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS微挫0.03%.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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