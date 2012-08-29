〔全球金市〕黄金价格下跌,美国第二季GDP修正值引发市场获利了结

* 美国第二季GDP修正值符合预估
* 投资人等待贝南克讲话,从中寻找货币宽松政策指引
* 市场关注:周四公布美国个人所得和初请失业金人数
路透纽约8月29日电---金价周三下跌,因美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率上修,引发投资者对黄金获利了解.近期市场预期美国联邦储备理事会(美联储, FED)将有新刺激政策出台,黄金上涨.
数据显示美国第二季GDP要略好于最初预期,之后金价承压.不过,分析师表示美国经济成长步伐仍缓慢,不能排除出台第三轮购债计划,或量化宽松的可能性.
尽管周三下挫,但黄金仍在过去七个交易日内上涨了3%,因市场预期美联储主席贝南克将在周五怀俄明州杰克森霍尔举行的央行领导人和各国财长年会上发表讲话,向市场传递强有力的信号.
上周,金价突破四个月交投区间的上端至逾每盎司1,640美元水平,之前美联储最新会议记录显示,联储有意很快推出刺激政策,除非经济情况明显好转.
1847GMT,现货金下跌0.5%,报每盎司1,658.11美元,为两周来最高单日跌幅.
纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ2下跌6.70美元,报每盎司1,663美元.路透初步数据显示,成交量较30日均值低30%.
德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示,他认为贝南克周五讲话可能会令黄金市场感到失望,不过黄金上市交易基金(ETF)的强劲表现以及各国央行买盘暗示,价格下跌料意味着买入契机.
此外,投资者也预计欧洲央行(ECB)将很快公布降低西班牙等高负债国借贷成本的有效计划.
其它金属方面,现货银XAG=下跌0.3%,报每盎司30.75美元.现货钯金XPD=跌0.3%,报每盎司633.25美元.
铂金(白金)XPT=微升0.3%,报每盎司1,515.99美元,南非劳工骚乱引发供给担忧提供支撑.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1663.00 -6.70 -0.4 1654.40 1672.50 92,933
COMEX白银期货 SIN2 30.837 -0.038 -0.1 30.525 30.940 39,942
COMEX铂金期货 PLN2 1520.30 -0.10 0.0 1510.00 1525.90 6,178
COMEX钯金期货 PAU2 634.85 -4.85 -0.8 629.80 641.05 3,002
现货金 XAU= 1658.11 -8.42 -0.5 1653.13 1669.54
现货银 XAG= 30.750 -0.090 -0.3 30.580 30.970
现货铂金 XPT= 1515.99 4.79 0.3 1514.50 1520.50
现货钯金 XPD= 633.25 -1.65 -0.3 633.00 639.50
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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