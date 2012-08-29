〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,因美国收割推迟和技术性买盘

路透8月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三攀升1.8%,为一周来最大单日涨幅,交易商称,因担忧飓风艾萨克带来的降雨导致美国密西西比河三角洲地区的大豆收割放缓.

技术性买盘和CBOT小麦期货劲扬3%也提供支撑.

一位农业气象学家称,飓风艾萨克带来的暴雨累积降雨量达20英寸,部分地区更多,威胁美国最南部大豆和水稻作物的生长.

交易商称,在近期达成的交易中,泰国饲料加工厂购买多至100万吨的豆粕,越南购买约20万吨豆粕.在逾两个月未入市购买后,亚洲买家重新入市买入.

一位美国大豆行业官员称,谷物价格录得创纪录涨幅后,来自东南亚的需求减弱的可能性不大,因印尼经济增长强劲,且泰国禽肉出口增加,推动谷物消费.

美国墨西哥湾地区现货大豆价格走低.包含运费及保险费等在内的到岸价格(CIF)持稳至走低,因现货需求有限,且运输公司因飓风艾萨克在新奥尔良附近登陆而停运.

11月大豆期货SX2收高30-3/4美分,报17.53美元.

9月豆粕合约SMU2收高9.1美元,收报每短吨543.3美元.

9月豆油合约BOU2上扬0.91美分,报每磅56.64美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为139,366口,豆粕期货为70,289口,豆油期货为121,484口.

以下为CBOT农产品期货在1953GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 810.25 20.75 2.6% 25.3%

CBOT大豆Sc1 1763.25 30.75 1.8% 47.1%

CBOT豆粕SMc1 543.30 9.10 1.7% 75.6%

CBOT豆油BOc1 56.64 0.91 1.6% 8.7%

CBOT小麦Wc1 885.50 30.75 3.6% 35.7%

CBOT稻米RRc1 1522.50 -16.00 -1.0% 4.2%

EU小麦BL2H0 265.00 4.25 1.6% 30.9%

NYMEX原油期货CLc1 95.09 -1.24 -1.3% -3.8%

道琼工业指数.DJI 13,113 10 0.1% 7.3%

现货金XAU= 1655.76 -10.77 -0.6% 5.9%

欧元/美元EUR= 1.2528 -0.0036 -0.3% -3.2%

美元指数.DXY 81.5490 0.1790 0.2% 1.7%

波罗的海

干散货指数.BADI 718 -6 -0.8% -58.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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