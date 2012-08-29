〔美国股市〕道琼工业指数微涨0.03%,Nasdaq指数收升0.13%

路透纽约8月29日电---美国股市周三小幅收涨,成交仍然清淡,投资人静待美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五的关键讲话.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收高4.49点,或0.03%,至13,107.48点;标准普尔500指数.SPX小涨1.19点,或0.08%,至1,410.49点.Nasdaq指数.IXIC小涨4.04点,或0.13%,至3,081.19点.(完)
--编译 母红;审校 李军
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