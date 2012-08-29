〔纽约汇市〕欧元/美元下挫,部分人士押注ECB将有行动限制跌幅

* 欧元下跌,周五贝南克将发表讲话

* ECB总裁德拉吉称需要"非常规措施"

* 美国第二季GDP环比年率上修至1.7%

路透纽约8月29日电---欧元兑美元周三下跌,抹去上日部分涨势,不过部分投资者押注欧洲央行(ECB)仍将果断行动以对抗债务危机,欧元跌势有限.

主要货币均陷于窄幅区间.投资者们等待美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克周五在怀俄明州杰克森霍尔年会上的重要讲话.美联储任何有关进一步货币宽松政策的暗示,都将令美元承压.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在周三刊载的一篇评论文章中称,该央行有时必须要采取"非常规的措施",以确保履行稳定物价的使命.这篇文章旨在平息德国对于ECB政策措施的忧虑.[ID:nSB1750284].

分析师们表示,市场走势也受到北美夏季最后一周的清淡交投影响.

"市场较为安静,(投资人)有些偏向于减少风险."Scotia Capital首席外汇分析师Camilla Sutton称."杰克森霍尔(会议)以及9月初的重要事件风险前的暂歇是市场的主题."

根据路透数据,欧元兑美元EUR=下滑0.3%,报1.2527美元,德拉吉发布言论后曾触及1.2573美元的日高,接近上周高点1.2589美元.后者亦是7月初迄今高位.

欧洲央行将在9月6日召开政策会议,分析师称投资者将有可能等待有关购债计划的细节,之后才会增加欧元持仓量.

德国央行反对购债行动,但欧洲央行政策制定者正在竭力缓和德国方面的担忧.

"市场现在预期9月份将有重大举措公布.这些举措将会减轻主权债务市场上的重压."三菱东京日联银行外汇研究部欧洲主管Derek Halpenny称.

"除此之外,也要考虑到美联储的因素.市场上绝大多数人都预计联储将在9月推出QE3."

自德拉吉表示将"尽一切可能"扞卫欧元以来,该货币在近几周均上升.上周美联储会议记录暗示,可能"很快"推出更多货币宽松政策之后,欧元兑美元也录得较大涨幅.