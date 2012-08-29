〔加拿大汇市〕加元/美元跟随油价小幅走软,市场静待贝南克讲话

路透多伦多8月29日电---加元兑美元周三跟随油价和其他商品价格走软,但市屏息期待美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周五将发表的重要讲话,使加元陷于狭窄区间内.
油价走低,因预计飓风艾萨克对石油生产造成的影像有限,且市场对美国原油上周库存增加作出反应.[O/NCN]
加元兑美元CAD=D4收在0.9895加元,或1.0106美元,低于周二北美收盘时的0.9878加元,或1.0124美元.
加元/美元从周二触及的高位0.9843加元,或1.0160美元回落,这追平上周触及的三个半月高位.
美联储主席贝南克将于周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的央行总裁年会上发表讲话,市场观察人士将在讲话中寻找可能推出刺激举措时间的线索.(完)
--编译 母红;审校 李军
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=