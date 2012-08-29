〔加拿大股市〕收盘基本持平,因银行大涨抵消资源股跌势

路透多伦多8月29日电---加拿大主要股指周三收盘持平,资源股因忧虑全球经济前景而录得的跌幅被该国最大银行在公布强劲业绩后录得的升势所抵消.
在涨幅最大的10只个股中,银行和保险股占据六席.投资者消化两家银行周二公布获利增长,且上调派息的消息,并押注未来会有更多的业绩惊喜.
加拿大皇家银行(RY.TO),多伦多道明银行(TD.TO)和加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO)将于周四公布业绩.
分析师称,近期加拿大市场的并购活动也支持股市.
资源相关类股普跌,资源股更容易受全球经济形势的变化影响.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌0.11%,报12,009.79点.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI