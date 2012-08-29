〔纽约汇市〕欧元/美元下挫,部分人士押注ECB将有行动限制跌幅(更新版)

(新增文末汇率表格)

* 欧元下跌,周五贝南克将发表讲话

* ECB总裁德拉吉称需要"非常规措施"

* 美国第二季GDP环比年率上修至1.7%

路透纽约8月29日电---欧元兑美元周三下跌,抹去上日部分涨势,不过部分投资者押注欧洲央行(ECB)仍将果断行动以对抗债务危机,欧元跌势有限.

主要货币均陷于窄幅区间.投资者们等待美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克周五在怀俄明州杰克森霍尔年会上的重要讲话.美联储任何有关进一步货币宽松政策的暗示,都将令美元承压.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在周三刊载的一篇评论文章中称,该央行有时必须要采取"非常规的措施",以确保履行稳定物价的使命.这篇文章旨在平息德国对于ECB政策措施的忧虑.[ID:nSB1750284].

分析师们表示,市场走势也受到北美夏季最后一周的清淡交投影响.

"市场较为安静,(投资人)有些偏向于减少风险."Scotia Capital首席外汇分析师Camilla Sutton称."杰克森霍尔(会议)以及9月初的重要事件风险前的暂歇是市场的主题."

根据路透数据,欧元兑美元EUR=下滑0.3%,报1.2527美元,德拉吉发布言论后曾触及1.2573美元的日高,接近上周高点1.2589美元.后者亦是7月初迄今高位.

欧洲央行将在9月6日召开政策会议,分析师称投资者将有可能等待有关购债计划的细节,之后才会增加欧元持仓量.

德国央行反对购债行动,但欧洲央行政策制定者正在竭力缓和德国方面的担忧.

"市场现在预期9月份将有重大举措公布.这些举措将会减轻主权债务市场上的重压."三菱东京日联银行外汇研究部欧洲主管Derek Halpenny称.

"除此之外,也要考虑到美联储的因素.市场上绝大多数人都预计联储将在9月推出QE3."

自德拉吉表示将"尽一切可能"扞卫欧元以来,该货币在近几周均上升.上周美联储会议记录暗示,可能"很快"推出更多货币宽松政策之后,欧元兑美元也录得较大涨幅.

交易商表示,虽然市场上有部分人士寄望联储行动,故而削减了美元多仓,但未来投资者失望的机率也较高.如果贝南克未就近期宽松行动给出暗示,美元料有可能反弹,并推低欧元.

其它分析师则表示,新刺激措施或许将不会以降低收益率为目标的公债购买的形式出现.

"如果QE3公布,我们预计美元将承受较重压力,特别是兑欧元和日圆."DailyFX外汇分析师Christopher Vecchio称."不过,如果有任意一种新的QE模式出现,而又不会抑制收益率曲线,那么美元可能会上涨."

欧元区方面,德国宪法法院将在9月12日裁决地区救助基金.欧元区各国财长将在9月14日开会.而10月初时,希腊的国际借款人将发布一份针对该国的报告.

三菱东京日联银行的Halpenny表示,上述事件出现令人失望结果的可能性很高,建议在欧元接近1.28美元时抛售.

美国商务部周三公布,美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长1.7%,符合预期,且略高于上月的预估值1.5%.[ID:nSB1749972].

另一份报告则显示,美国7月成屋待完成销售指数升至2010年4月以来最高,暗示楼市反弹正在积聚动能.

"就美联储政策而言,我认为(这些数据)可以为联储提供一些动用剩余火力的余地,这对美元将构成支撑作用."Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo称.

部分市场人士表示,贝南克有可能只会重申美联储有行使政策的空间.这将把悬念留到9月12-13日举行的美联储下次政策会议上.

外汇期权市场上,覆盖周五的合约溢价有限,暗示人们预计贝南克讲话只会引起较小的价格反映.

即使抛开杰克森霍尔会议的影响,期权也未暗示会有较大波动.尽管下月有诸多重大事件,但一个月期欧元/美元隐含波动率 EURVOL仍在10%以下.

美元兑日圆JPY上涨0.2%,报78.67日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2529 1.2564 -0.28 -3.21 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.68 78.50 +0.23 +2.26 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 98.60 98.62 -0.02 -0.96 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9583 0.9556 +0.28 +2.21 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5830 1.5816 +0.09 +1.90 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9892 0.9882 +0.10 -2.95 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0346 1.0372 -0.25 +1.18 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2008 1.2007 +0.01 -1.12 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7912 0.7942 -0.38 -5.01 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8000 0.8043 -0.53 +2.77 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.8190 5.8282 -0.16 -2.64 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.2910 7.3226 -0.43 -5.78 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6592 6.6014 +0.88 -3.32 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.3447 8.3029 +0.50 -6.38 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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