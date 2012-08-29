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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 06:53 BJT

全球外汇市场8月30日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本财务省公布7月海关清关能源和大宗商品数据

0100 - 新西兰国民银行8月企业信心

0130 - 澳洲7月建筑许可

0130 - 澳洲第二季资本支出

0755 - 德国8月失业率

0800 - 意大利7月薪资

0830 - 英国7月消费者信贷

0900 - 欧元区8月经济景气指数

0900 - 意大利8月企业信心

1230 - 美国一周初请失业金人数

1230 - 美国7月个人所得/支出

1500 - 8月美国堪萨斯城联储制造业综合指数

1800 - 欧洲央行执委亚斯穆森讲话

2030 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)一周资产负债表

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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