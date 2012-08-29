《美债周四展望》公债价格下滑,因市场消化新债供应

* 美国标售350亿美元五年期公债

* 美国第二季GDP增幅上修为1.7%

* 美国7月成屋待完成销售升至逾两年最高

* 美联储褐皮书称7月和8月初经济逐步成长

路透纽约8月29日电---美国公债价格周三下滑,因交易商对近期价格升势锁定获利,且减少持仓为本周990亿美元公债供应预留空间.

指标10年期公债收益率自三周低点小幅回升,因美国政府上修第二季经济成长幅度,且7月成屋待完成销售指数亦强于预期,刺激了对公债的卖盘.

美国公布第二季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.7%,略高于1.5%的初值,符合预期.虽然GDP修正幅度符合预期,甚至略好于预期,但分析师表示,整体成长率疲弱程度足以引发美联储推出更多刺激措施.[ID:nSB1750838]

分析师表示,鉴于美联储主席贝南克可能在周五的讲话中暗示更多货币宽松政策,以及欧洲央行会采取果断措施应对债务危机的预期,债市跌幅有限.

周三价格走软"主要是因供应,以及一些获利了结."Action Economics LLC全球固定收益分析部门董事总经理Kim Rupert表示,"债市已经尽量消化对美国刺激措施的臆测,现在我们需要听听贝南克怎么说."

指标10年期公债US10YT=RR跌6/32,收益率报1.66%,高于周二尾盘的1.64%.30年期长债US30YT=RR跌14/32,收益率报2.77%,周二尾盘报2.75%.

周三午后,在财政部标售350亿美元五年期公债后,美国公债价格在较低水准持稳.

周二,财政部已经发售了350亿美元两年期公债,周四还将发售290亿美元七年期公债.

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美国公债困于窄幅区间内,因交易商翘首期待周五贝南克在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)全球央行总裁年会上的讲话.

交易商押注贝南克会暗示出台第三套量化宽松政策,即QE3.

2010年,贝南克在该活动中暗示了QE2,即从2010年11月至2011年6月购买总计6,000亿美元的长债.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示,需加倍努力防止西班牙、意大利和其它较弱欧元区成员国财政困境逐渐失控.

德拉吉在周三刊载的一篇评论文章中称,该央行有时必须要采取"非常规的措施",以确保履行稳定物价的使命.这篇文章旨在平息德国对于ECB政策措施的忧虑.[ID:nSB1750284]

"我们在屏息以待德拉吉的讲话."Conning投资长Richard Sega表示.他称欧洲央行任何控制欧债危机的计划都可能会提振投资人对QE3的信心.

美国第二季GDP被小幅上修以及成屋待完成销售指数强于预期巩固了投资人对楼市复苏动能正增加的观点.

另外,美联储周三在褐皮书中表示,多数联储地区美国经济继续缓慢成长,但许多地区的制造业活动转弱.[ID:nSB8561305](完)

--编译 李军/梁睿雪;审校 母红/艾茂林

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