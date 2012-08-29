〔货币市场〕美联储研究员淡化调降银行业超额准备金利率的前景

路透纽约8月29日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)研究人员本周淡化调降银行业超额准备金利率的前景.

纽约联储两名资深员工周三在博客中表示,调低银行业准备金利率(IOER)至负值,将扰乱货币市场和银行体系.

而在两天前,两位美联储经济学家在纽约联邦储备银行网站博客上称,调降IOER不会改变银行业者的放贷模式,因此对于刺激经济没有什么作用.

分析师认为,这两篇博客文章与决策者当前的想法没有联系.

纽约联邦储备银行的一名发言人拒绝评论.

"这些显然是试探气球,"Bianco Research的策略师Howard Simons表示.调降IOER"确实不是好主意".

交易商臆测美联储将在9月12-13日政策会议上推出更多的政策刺激措施,并押注美联储主席贝南克周五在怀俄明州杰克森霍尔会议上暗示进一步放松政策.(完)

--编译 张涛;审校 白云

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