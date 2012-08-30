《独家新闻》被指涉嫌欺诈的中国尚德在意大利遭遇更多麻烦

路透意大利布林迪西8月29日电---意大利一法院对中国尚德太阳能电力有限公司控制的一投资基金提起刑事诉讼,指控该基金在意大利非法修建太阳能电厂,诈取该国政府的补贴.尚德是全球最大的太阳能面板厂商.

一位意大利检察官表示,这些指控,以及其它正在准备采取的针对上述基金的法律行动,最终可能导致价值8,000万欧元(1亿美元)、受到补贴扶持的尚德太阳能电厂被拆除.这将让投资欧洲太阳能项目的尚德全球太阳能基金(GSF)面临更多问题.

在美国上市的尚德STP.N没有披露意大利的这些指控和潜在诉讼.尚德市值自7月30日以来已蒸发超过40%.目前数家美国法律事务所代表其股东起诉公司,此前他们发现GSF股东兼高管Javier Romero曾使用7亿美元的假德国债券做抵押,为基金获得一些融资.

目前尚德在想方设法寻找新融资,用于偿付明年年初到期的可转债.但目前整个太阳能行业处于低潮.

意大利南部城市布林迪西的一位检察官已经正式起诉尚德全球太阳能基金的五个子公司非法修建太阳能电厂,指控他们避开审批程序,以享受意大利政府对可再生能源的慷慨补贴.

指控称,这些GSF子公司未获得正规审批,擅自修建产能多于1 MW的太阳能电厂.具体做法是将太阳能电厂分割成数个较小的部分,以适用没那么严格而且较为迅速的审批程序.

法庭文件显示,GSF子公司有时在明明没完成的情况下,虚报工厂建设完成,只为赶在截止日期之前获得补贴资格.

这宗涉及尚德五处太阳能电厂的案件将在12月6日开庭审理.

经手该案的检察官Nicolangelo Ghizzardi表示,GSF控制的另外11家公司也在接受调查,他们亦将面临指控.

帮助监督GSF运作的尚德首席技术官(CTO)Stuart Wenham拒绝对此置评,他表示这些问题应由公司CEO施正荣回应.施正荣持有GSF的10.7%股权.

施正荣办公室表示,他正在出差,无法立即回覆电子邮件提出的问题.他曾在8月14日声明中表示,"这支基金旗下公司拥有并运营的太阳能电厂情况良好."

尚德公司对相关报导的回应是,公司正在评估GSF的投资组合,预计将得出"正面结果",GSF方面则否认存在任何违法行为.

据意大利法院所咨询的一名工程师评估,这些指控和调查涵盖产能超过20 MW、建设成本至少8,000万欧元的太阳能电厂.

"如果罪名成立,一定会下达拆除令,法官会立即发布此令,"检察官Ghizzardi在其办公室表示.

GSF表示,其行动符合法律.而据称是该基金意大利部门法律代表的Alberto Aragones在书面答复中称,GSF"没有开发过任何项目".

"GSF Sicar是在第三方开发商得到'充分授权'之后,从他们手中收购的这些项目,"Aragones表示.

在被问及尚德是否知晓GSF遇到的法律麻烦,Aragones回应称:"所有相关信息至少在GSF Sicar经审计后的会计报表中有体现."(完)