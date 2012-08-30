〔中国金融〕转融资业务正式起航,中信海通等券商为首批借入人

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京8月30日电---转融资业务正式起航.中国证券金融股份有限公司周三晚间发布公告称,经中国证监会批准,于周四(30日)正式启动转融通业务试点,先行办理转融资业务.有分析指出,首日转融资业务总规模可能超50亿元人民币.
公告并称,海通证券(600837.SS)(6837.HK)、申银万国证券、华泰证券、国泰君安证券、银河证券、招商证券(600999.SS)、广发证券(000776.SZ)、光大证券(601788.SS)、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、中信建投证券和国信证券11家券商将作为首批借入人.
"(上述证券公司)向中国证券金融公司融入资金,为融资融券业务提供新的资金来源,满足证券投资领域的资金需求."公告称.
中国证券报周四报导引述业内人士预计,按有关规定推断,11家试点券商首日转融资业务总规模可能超过50亿元人民币.据国泰君安测算,按平均2倍杠杆计算,转融资业务首日最大可为市场提供约100亿元增量融资规模.
报导并称,相关券商已于28日提交担保品,以确保能在第一时间开展转融资业务.
报导援引国泰君安人士介绍,首日计划以申报上限、通过转融资借入资金5亿元.海通有关人士表示,即使公司现有资金充足,但因各项创新业务对资本金需求比较大,因此不排除在某个时点需借入资金.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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