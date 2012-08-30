〔金砖国家〕8月29日股汇市收盘纵览

路透8月30日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月29日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.4%,报952.91点.

中国股市:沪综指周三收跌近1%至近43个月新低.昨日宝钢股份(600019.SS)拟回购股票消息引发的蓝筹股上涨成为"一日游"行情,今日蓝筹股再现疲态打击市场人气;而公开市场新增28天期逆回购需求申报,则令短期降准可能性进一步降低.沪综指.SSEC收报2,053.235点,跌19.919点,或0.96%;此前收盘低位为2009年2月2日的2,012点.今日沪市A股成交金额415亿元人民币,上日为420亿元.[.SSCN]

香港股市:收跌,但连续第三日自长期技术支撑水平弹升,交投低迷,各国央行官员年度会议周五即将登场.恒生指数.HSI收低0.1%至19,788.5点,守在200日移动平均约19,766点上方.恒生国企指数.HSCE收低0.5%至9,470.5点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS微收涨.欧元强势反弹而中间价仅现微幅高开.业内人士预计,正值中国领导人换届之际,人民币汇率维持稳定将是大概率事件.流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水维持在高位,为1,250点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4767元.[CNY/CN][ID:nSB1750052]

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印度股市:连续第四个交易日收低,跌势持续时间为7月中旬以来最久.印度石油天然气公司(ONGC)因摩根士丹利下调其评级股价下跌,而投资者愈发担忧Jaiprakash Associates的净负债水平,导致其股价下挫.指标股指BSE指数.BSESN收跌0.8%,至17,490.81点,单日百分点跌幅为7月26日以来最大.[.BO][ID:nL4E8JT4A3]

印度汇市:收盘小涨,在周五重要经济数据公布之前继续窄幅交投,而月末与石油相关的美元买盘被企业卖出美元抵消.印度卢比兑美元INR=D2收报55.6250/6350,周二收报55.6650/6750.[INR/][ID:nL4E8JT4UL]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,410.160点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌1.09%至758.93点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.48%至32.1750;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.19%,报40.3150.

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巴西股市:拉美股市收低,美国新公布的经济数据令投资者削减对美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步出台货币刺激政策的押注,而大宗商品生产商类股令巴西指标股指承压.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP录得本月最大单日跌幅,收跌1.78%至57,369.19点.权重较大的大宗商品出口商OGX (OGXP3.SA)和淡水河谷(VALE5.SA)分别大跌8.4%和2.76%,对大盘拖累最大.[ID:nL2E8JTGOC]

巴西汇市:巴西雷亚尔触及三周低点,之前美国上修经济增长数据,使投资者削减对美联储进一步推出货币刺激政策的押注.雷亚尔兑美元BRBYBRL=收跌0.32%,报2.0495.[ID:nL2E8JTCGK]

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南非股市:周三延续跌势,全球各地的交易商都在等待美联储主席贝南克周五的讲话,以评估进一步推出经济政策的前景.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI和综合指数.JALSH均收跌0.09%,分别报31.492.04和31,737.18点.[.J][ID:nL6E8JTEJH]

南非汇市:南非兰特兑美元持稳于两个月低点附近,国内劳工冲突使海外投资者感到担忧,并使兰特承压.而且部分投资者退场等候美联储周五的讲话.截至1552GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.4080,稍低于上日纽约收盘价.[ZAR/][ID:nL6E8JTJK4](完)