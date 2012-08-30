《中国报摘》--中国证券报8月30日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--中国证券金融公司今正式启动转融通业务试点,先行办理转融资业务.券商测算,首日最多可为市场提供约100亿元人民币增量融资规模.
* 其他:
--住建部政策研究中心副主任王珏林表示,未来房地产市场政策导向将以"新国八条"为主要依据,如果再出台新政,也不会超出这个范围,而取消预售制的时机尚未到来.
--业内人士透露,约定购回式证券交易的最长交易期限将放宽至365天,从而扩大投资者范围,特别是有助于盘活持股比例在5%以上的上市公司股东等.
--国内商品期货交易所正酝酿今年中秋与国庆节正常开市事宜,以消除长假期间国际市场正常交易带来的风险累积,多家期交所近期向期货公司征询意见.
--新华保险(601336.SS)(1336.HK)上半年实现净利19.04亿元,同比增长7.3%,每股收益0.61元.
--中国船舶工业协会公布,1-7月全国造船完工3,549万载重吨,同比下降7.7%,承接新船订单1,164万载重吨,同比下降50.7%.
--湖北省政府出台促进实体经济发展的22条意见,包括税费减免、融资、社保征缴、上市、用地等扶持措施.
--中信银行(601998.SS)(0998.HK)上半年实现净利193.73亿元,同比增长28.95%.原建设银行(601939.SS)(0939.HK)副行长朱小黄将出任该行行长.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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