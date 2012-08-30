版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 08:14 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初下滑,投资者静候美联储主席讲话

路透东京8月30日电---日股日经指数周四盘初下滑,投资者在等候美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周五讲话,找寻进一步刺激举措的线索,而美国楼市数据强于预期未能提振人气.

日经指数.N225跌0.3%,至9,046.23点.东证股价指数.TOPX下滑0.2%,报748.41点.(完)

--编译 张荻;审校 戴素萍

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐