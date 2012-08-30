〔中国证券〕约定购回交易期限将延至一年,持股逾5%股东有望参与--报载

路透上海8月30日电---中国证券报周四报导称,旨在帮助投资者盘活投资的约定购回式证券交易最长交易期限,将从目前的182天倍增至一年.这为持股比例在5%以上的上市公司股东参与创造了条件,该类业务需求亦有望因此放大.

上海证券交易所于2011年11月推出约定购回式业务.具体是指符合条件的客户,以约定价格向其指定交易的证券公司卖出标的证券,并约定在未来某一日期,客户按照另一约定价格从证券公司购回标的证券.除指定情形外,待购回期间标的证券所产生的相关权益于权益登记日划转给客户的交易行为.

报导引述业内人士称,证券法规定,上市公司董事、监事、高级管理人员以及持股比例在5%以上的股东,如果将所持股票在卖出后六个月内又买入,所得收益归上市公司所有.这意味着持股比例在5%以上的上市公司股东与"董监高"等公司高层被挡在约定购回式证券交易之外.

报导指出,若交易期限延长,将减少客户交易成本,同时吸引持股比例在5%以上的上市公司股东参与.

国泰君安信用交易部人士并称,过去试点券商的约定购回式证券交易业务规模有5亿元人民币或10亿元的绝对值上限,如今这一上限已取消.券商可以根据自己业务需求和净资本情况提出申请.该公司业务规模已申请到50亿元.

另外,报导还援引业内人士预计,深交所年底前也会推出约定购回式证券交易业务,深交所已就此征求券商意见.

此前发布的约定购回式证券交易实施细则规定,标的证券为上交所上市交易的股票、基金和债券;非流通股、限售流通股和个人持有的解除限售存量股票等不得用于约定购回式证券交易;另外,购回期限不超过182天.

约定购回式交易与券商融资融券业务中的"融资"业务及典当行、信托公司的股票质押融资有些类似.不过券商的融资业务,需要投资者将融来的资金继续买入股票,而约定式回购则无此项要求.近年来不少上市公司大股东以所持股权为质押,向银行申请信贷融资,但这不牵涉股权所有权的转移.(完)