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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 08:16 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,因飓风"艾萨克"带来破坏料有限

路透东京8月30日电---美国原油期货周四连续第二日下跌,因飓风"艾萨克"已经减弱成为热带风暴,巩固了交易商关于艾萨克对石油设施的破坏可能有限的揣测.

截至2351 GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货CLc1跌0.36美元,报每桶95.13美元,周三收低0.84美元,报95.49.之前政府数据显示,最近一周美国原油库存意外大幅增加.

布兰特10月原油期货LCOc1尚未开始交易,上日结算价跌0.04美元,报112.54.

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