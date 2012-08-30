《中国报摘》--金融时报8月30日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--中国推进外汇储备多元化应注意防止投资产品的表面多元化、投资行业和地区的表面多元化等误区;同时为控制外储规模过快增长,中国需要尽快调整出口导向和引资导向的外贸外资政策,尽快实现人民币汇率机制的市场化.
* 其他:
--银监会纪委书记杜金富指出,进一步发展银团贷款要强化合作理念,让尽可能多的客户认可接受银团贷款,同时要管控好银团贷款自身风险,建立健全银团贷款一级和二级市场体系.
--中国是否应进一步增加黄金外汇储备,外管局称黄金在特殊时期是不错的投资品种,但黄金市场容量和中国外储投资规模相比较小,外储直接大规模购买黄金的分散化效果有限,且极易推高黄金现价.在统筹外汇和黄金资产配置时应综合多方面因素作出判断.
--财政部部长谢旭人向全国人大常委会报告时称,受部分地区土地供应面积减少、房地产市场调控效应继续显现等多因素影响,1-7月土地使用权出让收入13,490亿元人民币,同比下降27.1%.
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 乔艳红;审校 杨淑祯
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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