《中国报摘》--金融时报8月30日

* 头版头条:

--中国推进外汇储备多元化应注意防止投资产品的表面多元化、投资行业和地区的表面多元化等误区;同时为控制外储规模过快增长,中国需要尽快调整出口导向和引资导向的外贸外资政策,尽快实现人民币汇率机制的市场化.

* 其他:

--银监会纪委书记杜金富指出,进一步发展银团贷款要强化合作理念,让尽可能多的客户认可接受银团贷款,同时要管控好银团贷款自身风险,建立健全银团贷款一级和二级市场体系.

--中国是否应进一步增加黄金外汇储备,外管局称黄金在特殊时期是不错的投资品种,但黄金市场容量和中国外储投资规模相比较小,外储直接大规模购买黄金的分散化效果有限,且极易推高黄金现价.在统筹外汇和黄金资产配置时应综合多方面因素作出判断.

--财政部部长谢旭人向全国人大常委会报告时称,受部分地区土地供应面积减少、房地产市场调控效应继续显现等多因素影响,1-7月土地使用权出让收入13,490亿元人民币,同比下降27.1%.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 乔艳红;审校 杨淑祯

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