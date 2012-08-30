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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 09:07 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月30日

**上海证券报**

--中国平安(601318.SS)(2318.HK)首席投资官陈德贤表示,下半年中国股市总体投资机会有限,暂时不考虑抬高权益仓位,公司更着重于自下而上寻找结构性投资性机会.

--工商银行城市金融研究所发布报告预计,未来银行间市场流动性将延续前期逐渐宽松态势,人民币汇率未来双边波动区间可能继续加大,A股市场未来仍将面临较大压力.

**人民日报**

--专家表示,当前全球粮食只是结构性的短缺,中国国内粮食市场供应较充足,粮价未来涨幅不会太大.此外,北京工商大学经济学院副教授徐振宇认为,中国可调控的粮食主要集中在大米、小麦和玉米,其中玉米近年来进口增多,可调控空间不大.

**第一财经日报**

--复星医药(600196.SS)获得国际金融公司(IFC)提供的为期五年的3亿元融资支持.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/苏丹; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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