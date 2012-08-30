《中国报摘》--其他报纸重要消息8月30日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
**上海证券报**
--中国平安(601318.SS)(2318.HK)首席投资官陈德贤表示,下半年中国股市总体投资机会有限,暂时不考虑抬高权益仓位,公司更着重于自下而上寻找结构性投资性机会.
--工商银行城市金融研究所发布报告预计,未来银行间市场流动性将延续前期逐渐宽松态势,人民币汇率未来双边波动区间可能继续加大,A股市场未来仍将面临较大压力.
**人民日报**
--专家表示,当前全球粮食只是结构性的短缺,中国国内粮食市场供应较充足,粮价未来涨幅不会太大.此外,北京工商大学经济学院副教授徐振宇认为,中国可调控的粮食主要集中在大米、小麦和玉米,其中玉米近年来进口增多,可调控空间不大.
**第一财经日报**
--复星医药(600196.SS)获得国际金融公司(IFC)提供的为期五年的3亿元融资支持.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 林琦/苏丹; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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