〔中港个股〕中国平安称下半年股市机会有限,债市进入"牛尾转熊阶段"

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 下半年中国股市投资机会有限--中国平安
* 债市进入"牛尾转熊阶段"
* 一两年内暂无境外市场的投资计划
* 不排除未来继续增持大银行的可能
路透北京8月30日电---中国平安(601318.SS)首席投资执行官的陈德贤表示,下半年中国经济寻底过程漫长,欧债危机恶化及美国"财政悬崖"临近,国内股市投资机会有限;同期债市收益率不具备大幅上升条件,料进入震荡上行的"牛尾转熊阶段".
上海证券报周四报导引述他的话并称,考虑到汇率等风险,中国平安(2318.HK)未来一两年内暂时没有到其他境外市场的投资计划.从收购兼并等战略投资的角度来看,目前仍然以国内市场为主,海外市场不仅不确定性风险大,机会也没有国内市场多.
"目前我们在银行股上的资产配置规模已达400亿元(人民币),约占我们股票资产的50%;主要集中在国有超大型银行,股份制商业银行方面配置较少;如果有些银行股股价处于非常低的水平,不排除未来继续增持大银行股的可能性."在分析股市投资机会时他说.
关于银行股可能存在系统性风险的观点,陈德贤表示,市场对于银行股的担心过度悲观了.他认为,银行估值安全、又有流动性、分红率比较稳定(5%以上),目前资本充足率、未来盈利增长等方面的表现,可以抵挡目前在不良贷款和净息差方面的问题.
对于板块的选择,陈德贤坦言,选股上还是倾向于现金流充沛、分红率和信用等级较好,能够符合保险投资负债需求的大盘蓝筹股.对于地产板块比较谨慎,短期地产调控政策难见放松,下半年只有交易性机会,缺少趋势性的行情判断基础.
"如果经济呈现低位企稳态势,预计代表经济转型方向的成长股结构性投资机会仍然较多.板块方面,我们比较关注大消费、饮料、医药保健、服装及农业等板块,这些行业或有稳定市场需求,或有扶持政策落地,都存在交易性机会."他说.
此外,中国平安预测,中国人口红利可能将在2013年至2015年见顶,因此市场对于医疗、医药、养老这方面的长期需求还是很大的.
中国股市沪综指.SSEC近期不断走低,周三已收跌至近43个月新低,今年以来则累计下跌7%.
对于下半年债券市场的投资机会,中国平安表示,希望从企业债、金融债、次级债等领域找寻和抓取利差来提升收益.考虑当前处于降息通道,下半年协议存款的配置比例会有一个明显下降.
公司并预计,下半年经济增长将呈现低位企稳态势.三季度GDP(国内生产总值)同比增速大约与二季度持平;而由于去年低基数效应,四季度GDP同比增速或将有所回升.CPI通胀方面,预计将逐步见底,并有所回升.
中国平安A股周三收报38.43元,过去一个月累计下跌13.62%.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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