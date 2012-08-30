〔EIA库存周报〕上周美国原油库存意外上升,油品库存增减不一

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

08/24/12 较上周 较上年 08/24/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 366.5 5.5 14.3 364.5 3.8 7.5

馏分油 126.5 1.4 -26.6 126.1 0.9 -30.0

汽油 204.1 -2.4 -6.7 201.2 -1.5 -7.4

取暖油 28.4 0.5 -12.7 28.1 -0.3 -14.0

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.1 -0.2

煤油型航空燃料 41.6 0.2 -3.1 43.2 1.3 -0.7

原油日加工量 15.4 -0.2 0.6 15.4 -0.1 -0.1

炼厂产能利用率(%)90.9 -1.2 +4.0 91.2 0.0 +2.0

油品供应

(四周移动平均) ------------------19.2 0.0 -0.4

路透纽约8月29日电---周三公布的政府数据显示,上周美国原油库存意外上升,而油品库存有涨有落,同时炼厂产能利用率维持不变.

美国能源资料协会(EIA)称,8月24日止当周不计入战略石油储备的国内原油库存增加378万桶,至3.6452亿桶,路透调查分析师预估减少150万桶.

EIA数据显示,炼厂产能利用率持平于91.2%.分析师预估是下降0.4个百分点.原油日进口上升129万桶至946万桶.

分析师认为,本周进口应会下降,因之前港口关闭以应对艾萨克飓风的来袭,包括路易斯安那海上油港(LOOP)在内的终端暂时停止了油轮作业.

EIA数据显示,上周原油库存增加最多的地区是墨西哥湾地区,增加了318万桶.

EIA称,汽油库存下降151万桶,至2.0123亿桶,分析师预估为减少140万桶.EIA数据显示,美国四周平均汽油需求升至2011年9月以来高位,达到每日907万桶.

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加87.3万桶至1.2608亿桶,预估为下降10万桶.

美国原油期货交割地库欣的库存下降42.1万桶至4,482万桶.(完)