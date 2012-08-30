更正:****日韩经济指标预测--8月30日-9月6日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(更正:因译文有误,日本制造业PMI公布月份应为"8月",非"7月")
路透8月30日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月27日当周--------------------------------
8月30日(四)
2300 韩国工业生产(较前月) 7月 -- -0.4%
(较上年同期) -- +1.6%
服务业产出(较前月) -- -0.4%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 47.9
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 7月 +1.2% +1.6%
(较前月) -0.3% -1.3%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 -- -0.2%
全国核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.2%
东京地区CPI(较上年同期) 8月 -- -0.8%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.6% -0.6%
2330 日本失业率 7月 4.3% 4.3%
求职求才比 0.83 0.82
2350 日本工业生产 7月初值 +1.7% +0.4%
工业生产一个月预估 -- +4.5%
工业生产两个月预估 -- -0.6%
8月31日(五)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- +4.6%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 7月 -9.9% -0.2%
9月1日(六)
0000 韩国贸易收支(亿美元) 8月初值 -- 顺差28
进口 -- -5.4%
出口 -- -8.8%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.5%
9月2日(日)
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 -- +3.3%
----------------------------------9月3日当周--------------------------------
9月3日(一)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 8月 -- 47.20
9月4日(二)
0130 日本加班工资 7月 -- +4.1%
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- --
(较上年同期) -- --
9月5日(三)
无重要经济数据公布.
9月6日(四)
无重要经济数家公布.
9月6日-7日
2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,728
(完)
--整理 白云;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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