《中国债券市场每日交易备忘》--8月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国五矿集团20亿元人民币六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行和北京银行主承 国电集团75亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行及招行主承 福建交通运输集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承 中铁十五局集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 南天信息( 000948.SZ )2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 新海宜( 002089.SZ )1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),建设银行主承 江苏京沪高速5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承 红星美凯龙家居集团6亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),工商银行主承 山东招金集团7亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),建设银行及中国银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国家电网50亿元一年期短融041251023,票面利率3.96% 新疆建设兵团农十二师公司5亿元一年期短融041260051,票面利率5.15% 广西玉柴机器10亿元一年期短融041251024,票面利率4.45% 北京国有资本经营中心100亿元五年期中票1282307,票面利率4.78% 农业发展银行250亿元五年期固息债120415,票面利率3.76% ============================================================================== 三、缴款: 中国铝业( 601600.SS )40亿元人民币九个月期超短融 中航工业集团公司20亿元九个月期超短融 南京禄口机场11亿元一年期短融 鞍钢股份( 0347.HK )( 000898.SZ )30亿元一年期短融 湖南高速公路建设开发总公司9亿元一年期短融 华能集团15亿元10年期中票 武汉农商行12亿元10年期固息债1221001,票面利率6.50% ============================================================================== 四、还本付息: 正泰集团5亿元一年期短融1181384到期兑付,票面利率6.82% 国家开发银行300亿元20年期固息金融债050217付息,票面利率4.10% 国开行300亿元七年期固息金融债070216付息,票面利率4.35% 中央汇金投资公司280亿元20年期固息债102702付息,票面利率4.05% 财政部代发240亿元五年期地方债119106付息,票面利率4.30% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国财政部部长谢旭人周三表示,下一步将稳步推进个人住房房产税改革试点,继续落实 和完善结构性减税政策.[ID:nSB1750356] --中国住建部政策研究中心副主任王珏林表示,未来房地产市场政策导向将以"新国八条" 为主要依据,如果再出台新政,也不会超出这个范围,而取消预售制的时机尚未到来. --中国证券金融公司今正式启动转融通业务试点,先行办理转融资业务.券商测算,首日最 多可为市场提供约100亿元增量融资规模. ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 冉莹/康熙泽; 审校 李宏薇