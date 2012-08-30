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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 08:45 BJT

《中国重要政经日程》--8月30日

=============================今日重要政经日程==========================

--德国总理梅克尔开始对中国进行为期两天的正式访问

--0900 中国商务部2011年度对外直接投资统计公报新闻发布会

=============================近日重要政经日程==========================

8/31(五)

--第四届中国企业社会责任年会在北京举行.

9/1(六)

--北京市金融工作局等主办的2012地坛论坛在北京举行,至2日.

--中国企业联合会主办的2012中国企业500强在长春发布.

9/2(日)

--新加坡总理李显龙将于2至7日对中国进行正式访问.

9/4(二)

--美国国务卿希拉里·克林顿将于4至5日访华.

9/10(一)

--第六届中国银行家高峰论坛在北京举行.

--2012中国国际石油化工大会在天津举行,至12日.

--中蒙俄经贸洽谈会在内蒙古二连浩特市召开.

9/13(四)

--2012中国大宗商品交易与投资峰会在上海举行,至14日.

9/14(五)

--2012(第九届)中国并购年会在北京举行,至15日.

9/22(六)

--第十五届成长中国高峰年会北京举行,至23日.

9/24(一)

--第二届国际非常规油气资源大会在太原举行,至26日.

9/26(三)

--第12届中国钢铁原材料国际研讨会在大连举行,由中国钢铁工业协会和中国贸促会冶金行业分会联合举办,至28日.

10/27(六)

--2012中国对冲基金年会在深圳举行,至28日.

10/28(日)

--第九届中国国际金融论坛在上海举行,至29日.

11/9(五)

--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.

11/13(二)

--中国国际页岩气大会2012在重庆举行

11/17(六)

--2012中国经济理论创新奖在北京颁发.

12/20(四)

--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 李然

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