澳新经济指标预测--8月30日-9月6日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透8月30日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月27日当周--------------------------------
8月30日(四)
0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 8月 -- 15.1%
企业自身信心指数 -- 24.0%
0130 澳洲资本支出 第二季 +2.4% +6.1%
0130 澳洲建筑许可 7月 -5.0% -2.5%
8月31日(五)
0130 澳洲民间信贷(较前月) 7月 +0.4% +0.3%
房屋信贷 -- +0.3%
----------------------------------9月3日当周--------------------------------
9月3日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 8月 -- +0.2%
0130 澳洲企业库存 第二季 -- +0.9%
0130 澳洲企业税前获利 第二季 -- -8.3%
0130 澳洲网络招聘广告 8月 -- -0.7%
澳洲报纸招聘广告 -- -3.2%
0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 -- +1.0%
9月4日(二)
0130 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第二季 -- 149.0
0430 澳洲央行利率决议 9月 -- 3.50%
9月5日(三)
0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +1.3%
(较上年同期) -- +4.3%
9月6日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 8月 -- 增加1.4
全职就业人数(万人) -- 增加0.92
就业参与率 -- 65.2%
失业率 -- 5.2%(完)
--整理 白云;审校 张荻
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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