版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 08:54 BJT

****澳新经济指标预测--8月30日-9月6日****

路透8月30日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------8月27日当周--------------------------------

8月30日(四)

0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 8月 -- 15.1%

企业自身信心指数 -- 24.0%

0130 澳洲资本支出 第二季 +2.4% +6.1%

0130 澳洲建筑许可 7月 -5.0% -2.5%

8月31日(五)

0130 澳洲民间信贷(较前月) 7月 +0.4% +0.3%

房屋信贷 -- +0.3%

----------------------------------9月3日当周--------------------------------

9月3日(一)

0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 8月 -- +0.2%

0130 澳洲企业库存 第二季 -- +0.9%

0130 澳洲企业税前获利 第二季 -- -8.3%

0130 澳洲网络招聘广告 8月 -- -0.7%

澳洲报纸招聘广告 -- -3.2%

0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 -- +1.0%

9月4日(二)

0130 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第二季 -- 149.0

0430 澳洲央行利率决议 9月 -- 3.50%

9月5日(三)

0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +1.3%

(较上年同期) -- +4.3%

9月6日(四)

0130 澳洲就业人数(万人) 8月 -- 增加1.4

全职就业人数(万人) -- 增加0.92

就业参与率 -- 65.2%

失业率 -- 5.2%(完)

--整理 白云;审校 张荻

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐