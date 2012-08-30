《新兴市场重要经济事件预告》--8月30日-9月6日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月30日(四)
华盛顿--布鲁金斯学会-国际治理创新中心(CIGI)-G24(24国国际货币政策事务及发展政府间组织)高层研讨会,主题为配额改革.
华盛顿--印度央行总裁苏巴拉奥在美国-印度商会(USIBC)-私营部门会议上发表演讲(1015).
莫斯科--亚太经合组织(APEC)财政部长级会议.
首尔--韩国央行发表有关北韩(朝鲜)经济政策的研究报告(0300).
奥地利阿尔巴赫--罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa在2012年阿尔巴赫金融市场座谈会,发表主旨演说(1430).
基希涅夫(基西纳乌)--摩尔多瓦央行货币政策会议.
圣保罗--巴西财政部长曼特加在Apimec第22届年度峰会上,就未来几年巴西经济前景和金融分析师角色发表演讲(1200).
8月31日(五)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
圣地亚哥--智利央行公布8月议息会议的会议纪录(1230).
9月1日(六)
金边--第44届东南亚国家联盟(ASEAN)经济部长及相关会议,第14届东盟-湄公河流域开发合作(AMBDC)部长级会议,以及第四届湄公河-日本经济部长会议(最后一日).
9月2日(日)
俄罗斯符拉迪沃斯托克--亚太经合组织2012年领导人周(至9月9日).
9月3日(一)
暂无重要经济事件.
9月4日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至9月5日).
科特迪瓦阿比让--世界银行行长金墉访问科特迪瓦(象牙海岸).
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
基辅--国际货币基金组织(IMF)代表团访问乌克兰,商讨2013年预算、能源业改革和社会计划的技术内容(至9月5日).
圣地亚哥--智利央行发表季度货币政策报告(IPoM).
加纳共和国阿克拉--加纳总统John Mahama公布经济和社会政策措施纲要.
9月5日(三)
曼谷--泰国央行宣布利率决定(0730).
俄罗斯符拉迪沃斯托克--第24届亚太经合组织部长级会议(至9月6日).
基辅--国际货币基金组织(IMF)代表团访问乌克兰,商讨2013年预算、能源业改革和社会计划的技术内容(最后一日).
华沙--波兰央行宣布利率决定(0930).
南非比勒陀利亚--南非央行总裁Gill Marcus在南非新钞发布会上讲话(0600).
内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会(MPC)会议.
9月6日(四)
法兰克福--欧洲管委会会议(0700),随后公布利率决议(1145)并召开新闻发布会(1230).
符拉迪沃斯托克--第24届亚太经合组织(APEC)部长级会议(最后一日).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议.
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.
亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.
利马--秘鲁央行召开货币政策会议.
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 戴素萍
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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