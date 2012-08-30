共和党大会助罗姆尼追平奥巴马

(本文由路透中文网编译提供)

路透佛罗里达坦帕8月29日电(记者 John Whitesides)---周三发布的路透/益普索调查显示，受益于共和党本周在坦帕的提名大会，美国共和党总统候选人罗姆尼与现任总统奥巴马打成了平手。

在为期四天的滚动式民调中，罗姆尼和奥巴马的支持率势均力敌，均为43%。而在此前，奥巴马周二领先罗姆尼两个百分点，周一领先四个百分点。

益普索民意测验专家克拉克(Julia Clark)表示：“罗姆尼的支持率有所上升，这对共和党大会来说是正常现象。虽然变化很小，但在过去两天中一直是渐增的。”

通常而言，提名大会至少会给总统候选人带来一点助推力。候选人可利用该会作为直接向选民宣传其理念的平台。

在周二共和党大会首日，共和党人抨击了奥巴马的执政表现，将罗姆尼描述成能做艰难决定且拯救美国经济的领导人。

克拉克说：“共和党大会受到了人们的关注。可以这么说，支持率的微小变化跟大会有关。”（完）