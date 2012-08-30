〔中国货币市场〕公开市场逆回购利率持稳,隔夜回购续跌七天缩减涨幅

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海8月30日电---中国央行公开市场周四进行的七天和14天逆回购规模较上周同期明显减少,但利率均持稳.目前银行间市场资金面依旧宽松,质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜续跌,七天品种涨幅则大幅缩减.
交易员称,公开市场逆回购资金供给的减少,或支撑了二级市场同期限回购利率升势.不过从近两个月以来逆回购利率对市场的影响判断,二级市场质押式回购利率料不会长久大幅偏离前者,与其差距保持在一定区间内都属正常.
央行公开市场周四进行了总额400亿元人民币的逆回购操作,其中七天期100亿元,利率持平于3.40%;14天期300亿元,利率持平于3.55%.据此计算,本周公开市场将净回笼540亿元资金.[CN/MMTCN]而上周同期进行的逆回购操作规模则为1,450亿元.
上海一银行交易员称,与上周同期相比,今日公开市场逆回购操作量明显减少.这种情况下七天期回购利率略高于同期逆回购利率也算正常.
"从整体来看,(逆回购)利率还是一个标杆价,在那附近波动都算正常的."她指出.
另外,在短期品种中,14天期品种tCN14DRP=CFXS加权利率今日领涨,稍早并一度高出七天期达20个基点(bp)左右,但随后受一笔大规模、低价格成交打压,目前加权利率与七天期相近;七天期品种方面,今日仍以3.60%的较高价格开盘,此后成交一直围绕在开盘价格附近.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间10:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3887 2.5999 -21.12 988.86
七天CN7DRP=CFXS 3.5930 3.5245 +6.85 166.38
14天CN14DRP=CFXS 3.5842 3.3534 +23.08 32.01
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3697 2.6150 -24.53 116.65
七天CHICNY7D=CFXS 3.5862 3.5686 +1.76 19.50
==============================================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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