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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 09:07 BJT

〔芝加哥期市〕获利了结打压美国小麦期货下跌,玉米和大豆亦跌

路透悉尼8月30日电---美国新作小麦期货周四小跌,交易商针对上日凌厉涨势锁定获利.有关俄罗斯或限制粮食出口的疑虑,上日助小麦期货反弹,中止五个交易日连跌势头.

玉米和大豆亚洲盘初亦下跌,回吐周三部分升幅.

芝加哥期货交易所(CBOT)-12月小麦期货WZ2跌0.3%至每蒲式耳9.03美元,周三曾跳涨3.46%录得7月中旬以来最大单日升幅.

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