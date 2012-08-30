《欧美金融市场假期一览表》--8月30日-12月31日

欧元债市：法国公债收益率小涨，被法院传唤的总统候选人菲永势不退选

路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。