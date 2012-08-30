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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 09:20 BJT

〔台湾股市〕开低,前景改善提振友达光电和奇美电上涨

路透台北8月30日电---台湾股市周四开盘跌0.26%,追随该地区股市的跌势.不过面板制造商友达光电(2409.TW)和奇美电(3481.TW)上涨,因媒体报导称它们的前景在改善.

加权股价指数.TWII开盘跌19.09点,至7,372.06,上日收高0.4%.

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