〔巴西利率〕央行降息至7.5%的纪录低位,暗示降息周期可能结束(更新版)

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路透巴西利亚8月29日电---巴西央行周三连续第九次调降指标利率,降息至纪录低位7.5%,暗示由于巴西经济开始复苏,持续一年的降息周期可能结束.

巴西央行货币政策委员会(Copom)一致投票通过降息0.5个百分点,一如市场预期.不过,该央行在政策声明中暗示,可能不需要再次降息,就算再降,幅度将更小.

"Copom的看法是,如果未来条件允许进行更多货币政策调整,那调整力度也会控制在最小程度,"该央行在声明中称.

这是巴西央行首次在政策声明中清晰发出可能暂停始于去年8月的降息周期的信号.

多数分析师的预期是,该央行将在10月降息25个基点,之后会停止降息周期.

分析师普遍预计,巴西指标利率将在可遇见的未来维持在个位数,这对于一个通胀率长期飞涨,不到十年前利率几乎高达30%的国家来说,不是一件容易的事情.(完)