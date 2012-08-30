〔路透基点〕神华集团已将五年期贷款规模下调至258亿人民币--RLPC

路透香港8月29日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,神华集团有限公司已将其五年期贷款规模下调至258亿元人民币(40.6亿美元),最初目标为300亿元.本案旨在为收购国家电网旗下国网能源开发有限公司融资.

消息人士表示,委托主办行中国农业银行、中国建设银行和中国工商银行承担逾70%的贷款额.一如先前报导,这三家银行承销整个交易.

北京银行、中国银行、交通银行、中信银行和中国兴业银行为参与行.

一如先前报导,贷款利率为中国人民银行基准利率的90%.8月7日已签署协议.

神华6月时宣布同意从国家电网收购国网能源的100%股权.根据其网站信息,神华集团是中国最大的煤炭企业,也是全球最大的煤炭供应商.

国网能源注册资本为7,000万元人民币,在中国管理着八家热电厂.2011年底时资产总额为550亿元人民币,负债为468亿元人民币.(完)