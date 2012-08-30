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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 09:52 BJT

〔金属期市〕期铜下滑,对中国祭出刺激措施的期望减弱

路透上海8月30日电---期铜周四下滑,人们质疑最大的消费国--中国是否能很快推出经济刺激措施,此外周五央行官员的会议召开在即,由此带来的不安也打压铜价.

0110GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下滑0.3%至每吨7,556.25美元,或会录得连续第四日的跌势.

12月沪铜SCFcv1小跌0.1%至每吨55,140元人民币,连续第三天下滑.

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