〔路透基点〕台湾中小企业银行展开筹组国全精密五年期融资案--RLPC

路透香港8月29日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,台湾中小企业银行已展开筹组汽车零部件制造商国全精密工业股份有限公司的4亿台币(1,340万美元)五年期融资案.

本案由借款方董事长和其兄弟担保,包括A部分2亿台币定期贷款,B1部分1亿台币循环信贷以及B2部分1亿台币循环信贷.A部分由土地和厂房担保,B1部分由台湾中小型企业信用保证基金担保.

A部分提供的利率为较一年期邮政储蓄利率加码66个基点,B1和B2部分利率为加码116个基点.

承贷1亿台币或以上的银行,可获得30个基点的费用,享有委托主办行和额度分配行头衔;承贷5,000-9,900万台币的银行,可获得10个基点的费用,享有参与行头衔.

若A部分动用额度低于80%,B1和B2部分动用额度低于50%,则有15个基点的承诺费.

A部分按20个季度不等额偿还:前19期各偿还3%,最后一期偿还43%.

财务约束条款包括:流动比率最低1倍;2013年最高债务比率3.5倍,2014年为3倍;利息覆盖比率最低2倍.

筹得资金将用来再融资并作为营运资本.回覆期限为9月28日.(完)